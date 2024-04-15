Россиянам рассказали, когда ипотечные ставки пойдут вниз

Банки могут снизить ставки по ипотеке до понижения ключевой ставки ЦБ. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доктор экономических наук, научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ Президентской Академии Елена Иванкина.

ЦБ, по прогнозам финансового рынка, начнет снижать ключевую ставку после первого полугодия 2024 года, но с сохранением двузначного значения до декабря, добавила экономист.

«Снижение ставок по ипотеке может быть опережающим к ключевой ставке, что подстегнет спрос на квартиры. Ключевая ставка в 2023 году повышалась с 7,5% до 16%, это привело к сокращению спроса на ипотеку. До повышения ставки часто встречалась парадоксальная реакция заемщиков: опасаясь дальнейшего роста ставок, клиенты банков активизировали свои запросы, и параллельно с ростом ставок росли запросы на кредит», — отметила Иванкина.

По ее словам, после подъема ключевой ставки до 16% парадоксальных реакций пока не происходит: спрос на кредиты снижается, ипотечная ставка является заградительной (16-17%, в ряде случаев — 25% — «Газета.Ru»). В текущих условиях только острая потребность в жилье может подвигнуть заемщика взять ипотеку, заключила эксперт.

ЦБ 22 марта второй раз оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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