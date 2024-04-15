Названы города России, где больше всего подорожало жилье

Больше всего в марте 2024 года подорожали двухкомнатные квартиры в новостройках Челябинска (+12,6% к февралю). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании »Яндекс Недвижимость».

В топ подорожавших новостроек за месяц также вошли студии в Новосибирске (+7,1%), одно- и двухкомнатные квартиры в Красноярске (+6,8% и +7,1% соответственно) и студии в Уфе (+6,7%).

За последний месяц значительнее всего подешевели однокомнатные квартиры в новостройках Калининграда (-4,8%), студии в Воронеже (-4,7%), трехкомнатные квартиры в Петербурге (-2,5%), однокомнатные в Перми (-2,3%) и однокомнатные в Новосибирске (-2%).

Максимальный рост цены на вторичке показали студии: омские подорожали на 4,8%, казанские и московские — на 3,6%, екатеринбургские — на 2,8%. В пятерку самых подорожавших квартир на вторичном рынке также вошли однокомнатные квартиры Красноярска — здесь рост цены относительно прошлого месяца составил 3%.

На вторичном рынке значительное сокращение цены продемонстрировали одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в Сочи (-3,9%, -4,8%, -3,5% соответственно), студии в Уфе (-2,8%) и двухкомнатные квартиры в Перми (-1,9%).

Сервис провел исследование в апреле 2024 года.

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