Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно вырос спрос на один вид недвижимости

«Известия»: спрос на дачи в России подскочил почти на треть перед началом лета

close
100%
Elena Mayorova/Global Look Press

Россияне демонстрируют в этом году небывалый интерес к приобретению дачных участков – спрос на них подскочил на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

«Если в начале года мы наблюдали взрывной рост спроса на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, то уже с апреля резко усилился интерес к покупке дач и наделов в садовых товариществах. Причем близ крупных городов самые доступные по цене предложения были буквально разобраны в течение нескольких дней», – рассказал руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам эксперта, основными драйверами столь стремительного всплеска дачной активности стали дефицит предложения в сегменте ИЖС, а также появление возможности приобретения загородных объектов по льготным ипотечным программам. Среди основных категорий покупателей он выделил семьи с детьми, частных инвесторов, а также тех, кто планирует строить загородные дома в качестве альтернативы городским квартирам.

В первую очередь, по его наблюдениям, распродаются самые доступные по цене предложения, включая участки, требующие проведения отсыпки или с обветшалыми постройками под снос. В итоге в ряде особо востребованных направлений средняя стоимость дач за год взлетела в 1,5-2 раза, так как были раскуплены все бюджетные варианты. Часть из них, как утверждает эксперт, приобрели инвесторы, которые теперь перепродают с наценкой 25-30%.

«Мы ожидаем, что пик спроса на загородную недвижимость в 2023 году еще не пройден и может вырасти еще на 15-20%. Этому, в частности, поспособствует риск ограничения льготных ипотечных программ, которые сейчас позволяют покупать дачи по рекордно низким ставкам, а также брать кредиты на строительство индивидуальных домов», –- резюмировал Сауков.

До этого рынок вторичного жилья в России перешел к стагнации.

Ранее строительный эксперт рассказал , как правильно выбрать участок под дачу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами