Китай видит перспективы развития в странах СНГ

В условиях непростой и динамичной международной обстановки компании из Китая сталкиваются с трудностями при выходе на зарубежные рынки. Вместе с тем, по его мнению, Россия, Белоруссия и государства Средней Азии стали новыми точками роста для бизнеса из Поднебесной. Об этом сообщил председатель Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией Шэн Гофэй в ходе международной выставки потребительских товаров (CICPE), передает ТАСС

Гофэй пояснил, что в нынешних сложных и изменчивых глобальных условиях китайские предприятия испытывают определенные трудности и вызовы при освоении внешних рынков. Он отметил, что в 2023 году общий объем импорта и экспорта товаров Китая составил $3,38 трлн, что на 4,6% меньше в годовом исчислении. На этом фоне рынки России, Белоруссии и Средней Азии превратились в новые полюсы роста для китайского бизнеса.

По словам председателя Палаты, общий объем торговли Китая с указанными странами в 2023 году увеличился на 25,6% и достиг $333,7 млрд. При этом доля России в этом показателе составила 71%. Также Шэн Гофэй сообщил, что экспорт электромеханической продукции из Китая в Россию за прошлый год вырос на 68,8% до $75,6 млрд.

Глава Российско-китайской палаты подчеркнул, что китайские автомобили, бытовая техника, электроника, потребительские товары, инженерное и сельскохозяйственное оборудование, а также станки хорошо себя зарекомендовали на российском рынке и получили высокую оценку со стороны компаний РФ и потребителей.

Он отметил, что Китаю следует учитывать санкции США и Запада, а также связанные с ними риски ужесточения ограничений, равно как и текущие приостановку или замедление многих финансовых расчетных операций со стороны китайских кредитно-финансовых институтов. Глава Палаты призвал китайские компании тщательно проверять, не включены ли их партнеры в санкционные списки.

До этого стало известно, как изменился объем торговли России с Китаем с начала года.

Ранее в России отметили рост отказа платежей в дружественных странах.