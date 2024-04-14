В ГД уточнили, как платить налоги ИП и самозанятым

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил россиянам об особенностях налогообложения для самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом он рассказал в интервью для РИА Новости.

По словам парламентария, гражданин с 18 лет может заниматься предпринимательством и зарегистрироваться в качестве ИП. При этом ИП может перейти на упрощенную систему налогообложения («упрощенка») и не оплачивать ряд налогов, таких как НДС.

Говырин отметил, что самозанятыми могут стать граждане, которые, не регистрируясь в качестве ИП и не нанимая сотрудников, выполняют различные работы и услуги по гражданско-правовым договорам. Максимальный доход для самозанятых составляет 2,4 млн рублей в год.

«Индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми, если в их подчинении нет работников и они перейдут через приложение «Мой налог» на систему уплаты налогов для самозанятых — налогов на профессиональный доход. Размер таких налогов составит 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% от доходов, полученных от организаций и ИП», — рассказал депутат.

Однако, как подчеркнул Говырин, совмещать уплату налогов по «упрощенке» и для самозанятых нельзя.

До этого налоговая назвала число самозанятых россиян.

Ранее был назван средний возраст самозанятых в России.