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Курс биткоина упал к мартовским значениям

Биткоин за сутки упал почти на 10% на фоне атаки Ирана на Израиль

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Shutterstock

Биткоин в ходе торговой сессии в субботу за сутки на максимумах снижался на 9,73% до $61,593. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 9:30 мск курс биткоина замедлил падение и подрос до отметки в $63,962. Ether, вторая по капитализации криптовалюта, также продемонстрировала снижение, просев на 9,18% до $2,930. К 9:30 мск монета вновь преодолела отметку в $3 тыс. и достигла уровня $3086.

Издание Fortune связала текущую волатильность на рынке криптовалют с реакцией инвесторов на военный конфликт между Израилем и Ираном. Эксперты отмечают, что полная картина влияния этих событий на Уолл-стрит станет ясна только в воскресенье, когда откроются торги фьючерсами на акции, облигации, сырье и валюты.

Кроме того, давление на рынки оказывает укрепление доллара США. Евро, например, упал до минимума за пять месяцев к американской валюте на фоне ожиданий, что Европейский центральный банк может понизить ставки раньше, чем Федеральная резервная система.

В то же время цены на золото, традиционно считающееся защитным активом, выросли до нового рекордного максимума выше $2,4 тыс. за унцию, прежде чем развернулись и закрылись в минусе в пятницу.

ЦБ подтвердил свою позицию по использованию криптовалют в России.

Ранее криптоэксперт назвал «дно» биткоина в 2024 году.

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