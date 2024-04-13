Нидерландская KLM приостановила полеты над Ираном и Израилем

Нидерландская авиакомпания KLM приостановила полеты над Ираном и Израилем, оставив только рейсы в Тель-Авив и обратно. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что решение принято на фоне сигналов о неизбежной атаке Ирана на израильские объекты. В компании отметили, что безопасность является для них приоритетом.

Анализ компании свидетельствует, что полеты в Тель-Авив в настоящее время по-прежнему безопасны. В KLM добавили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и находятся в контакте с властями Нидерландов и других стран.

До этого стало известно, что Нидерланды закрыли свое посольство в Тегеране на фоне нарастающей напряженности между Израилем и Ираном после удара израильской армии по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Отмечается, что 14 апреля ведомство примет решение относительно открытия консульских отделений в понедельник, 15 апреля.

Ранее в США сочли, что Иран пока не готов атаковать Израиль.