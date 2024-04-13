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Белорусский бренд ворвался в топ-10 по продажам авто в России

Белорусский автомобильный бренд Belgee впервые вошел в топ-10 по продажам в РФ

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Белорусский бренд Belgee по итогам марта вошел в десятку лидеров по продажам на российском рынке автомобилей. Марка оказалась в топ-10 впервые, отмечает аналитическое агентство «Автостат».

За прошлый месяц в РФ был реализовано 2732 новых машины Belgee. Это позволило бренду занять девятую строчку в рейтинге самых продаваемых марок авто в стране, опередив Jetour — суббренд китайского автопроизводителя Chery.

Выше Belgee расположились российская Lada, а также китайские Haval, Geely, Chery, Changan, Exeed, Omoda и Lixiang.

Belgee пришел на российский авторынок в сентябре 2023 года. На данный момент бренд представлен в РФ только одной моделью — кроссовером X50. Машина создана на основе Geely Coolray.

До этого сообщалось о росте цен на шиномонтаж в России. За последний год услуга подорожала на 14%.

Ранее аналитики оценили, готовы ли россияне пересесть на электромобили.

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