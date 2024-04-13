Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Решетников объяснил, зачем России нужен ИИ

Решетников: ИИ нужен для повышения производительности в условиях дефицита кадров

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Применение технологий искусственного интеллекта позволит повысить производительность в России, что крайне актуально на фоне дефицита кадров в стране, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

«Нам сейчас это крайне важно, потому что мы в ближайшие годы будем существовать в условиях крайне напряженного рынка труда», — отметил глава Минэк.

ИИ может применяться в разных сферах и выполнять широкий спектр задач, подчеркнул Решетников. Так, технологию можно использовать для голосовых помощников, поиска информации, обслуживания клиентов, маркетинга, вопросов безопасности.

Министр также указал на растущую роль искусственного интеллекта в глобальной экономике. Ожидается, что к концу десятилетия около $15 трлн мирового ВВП будет создаваться напрямую с применением ИИ.

До этого в Минэк спрогнозировали сокращение потребности в кадрах на 130 тыс. человек к концу 2024 года.

Ранее эксперты оценили нехватку трудовых ресурсов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами