Решетников объяснил, зачем России нужен ИИ

Применение технологий искусственного интеллекта позволит повысить производительность в России, что крайне актуально на фоне дефицита кадров в стране, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

«Нам сейчас это крайне важно, потому что мы в ближайшие годы будем существовать в условиях крайне напряженного рынка труда», — отметил глава Минэк.

ИИ может применяться в разных сферах и выполнять широкий спектр задач, подчеркнул Решетников. Так, технологию можно использовать для голосовых помощников, поиска информации, обслуживания клиентов, маркетинга, вопросов безопасности.

Министр также указал на растущую роль искусственного интеллекта в глобальной экономике. Ожидается, что к концу десятилетия около $15 трлн мирового ВВП будет создаваться напрямую с применением ИИ.

До этого в Минэк спрогнозировали сокращение потребности в кадрах на 130 тыс. человек к концу 2024 года.

Ранее эксперты оценили нехватку трудовых ресурсов в России.