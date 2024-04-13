Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан отменил форум «Астана» из-за наводнения

Токаев заявил, что Казахстан из-за наводнения отменил проведение форума «Астана»

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Казахстан отменил проведение международного форума «Астана» из-за наводнения. Об этом сообщил казахский президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальной сети X.

Форум должен был состояться 13-14 июня.

Токаев назвал «беспрецедентным» наводнение в Казахстане и объяснил свое решение необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам.

Он также выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.

Международный форум «Астана» возобновит работу в 2025 году, добавил президент.

До этого министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана отвергло претензии насчет ситуации с паводками в России и сообщило, что координирует сбросы воды с Тобола совместно с российской стороной.

Ранее минсельхоз Казахстана после паводков заявил об отсутствии сибирской язвы в почве с могильников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами