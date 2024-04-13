Казахстан отменил форум «Астана» из-за наводнения

Казахстан отменил проведение международного форума «Астана» из-за наводнения. Об этом сообщил казахский президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальной сети X.

Форум должен был состояться 13-14 июня.

Токаев назвал «беспрецедентным» наводнение в Казахстане и объяснил свое решение необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам.

Он также выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.

Международный форум «Астана» возобновит работу в 2025 году, добавил президент.

До этого министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана отвергло претензии насчет ситуации с паводками в России и сообщило, что координирует сбросы воды с Тобола совместно с российской стороной.

Ранее минсельхоз Казахстана после паводков заявил об отсутствии сибирской язвы в почве с могильников.