Киргизия намерена полностью погасить внешний долг к 2035 году

Киргизия намерена полностью погасить свой внешний долг за ближайшие 11 лет, заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству Kabar.

«Мы до 2035 года погасим наши внешние долги в размере $5 млрд, которые накопились до сегодняшнего дня. Наша экономика улучшилась. Пока в стране мир и стабильность, мы без труда выплатим», — сказал глава государства.

При этом Киргизия не планирует отказываться от новых внешних кредитных займов под перспективные проекты, среди которых, например, строительство гидроэлектростанции «Камбар-Ата 1» стоимостью $5-6 млрд.

«В будущем, сколько бы мы не брали в долг, каждый проект окупит себя. Не будет нагрузки на республиканский бюджет и карманы людей», — пообещал президент.

До этого сообщалось, что объем госдолга РФ достиг 15% ВВП.

Ранее на Западе предупредили о растущих долговых рисках для США.