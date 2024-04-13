В Китай прибыла первая партия российской свинины

В китайский порт прибыла первая партия российской свинины, сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

«В настоящее время осуществляются необходимые таможенные процедуры», — уточнили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также отметили, что не получали информации о каких-либо проблемах с этой поставкой.

«Мираторг» отправил в КНР первую партию свинины в начале марта. Объем партии составил 27 тонн.

Москва и Пекин прорабатывали вопрос поставок российской свинины на китайский рынок более 7 лет. Осенью прошлого года регулирующие органы КНР сняли ограничения по африканской чуме свиней, которые действовали в отношении РФ с 2008 года. С 28 февраля 2024 года начало действовать разрешение на экспорт этого мяса в Китай.

В прошлом месяце сообщалось, что российские компании готовятся начать массовые поставки свинины в Индию.

Ранее россиян предупредили о подорожании борщевого набора.