Раскрыты планы Австрии отказаться от российского газа

Законопроект по прекращению поставок российского газа разработала министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер. Об этом написала газета Kleine Zeitung.

В материале обратили внимание, что теперь Гевесслер необходимо получить одобрение Австрийской народной партии (ÖVP) и национального совета. По ее мнению, долю импорта российского газа следует сократить примерно с 90 процентов до 0 процентов в 2027-2028 газовом году (1 октября — 30 сентября).

Накануне Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа. Высокий уровень запасов топлива в ПХГ позволит Европе увереннее готовиться к следующей зиме. Кроме того, снижается вероятность скачка цен на газ, отмечают аналитики.

До этого в ЕС начали угрожать иском Германии из-за препятствия отказу от российского газа.

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