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Раскрыты планы Австрии отказаться от российского газа

Министр Гевесслер подготовила проект о прекращении поставок газа РФ в Австрию

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Павел Львов/РИА Новости

Законопроект по прекращению поставок российского газа разработала министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер. Об этом написала газета Kleine Zeitung.

В материале обратили внимание, что теперь Гевесслер необходимо получить одобрение Австрийской народной партии (ÖVP) и национального совета. По ее мнению, долю импорта российского газа следует сократить примерно с 90 процентов до 0 процентов в 2027-2028 газовом году (1 октября — 30 сентября).

Накануне Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа. Высокий уровень запасов топлива в ПХГ позволит Европе увереннее готовиться к следующей зиме. Кроме того, снижается вероятность скачка цен на газ, отмечают аналитики.

До этого в ЕС начали угрожать иском Германии из-за препятствия отказу от российского газа.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.

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