Стало известно, как в России за год изменились цены на загородную недвижимость

Средняя стоимость загородной недвижимости в России за последний год взлетела на 30%. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Недвижимость», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Сильнее всего выросли цены на дома. Сегодня такая покупка обойдется в среднем в 4,1 млн рублей, что почти на треть превышает значение прошлого года. Стоимость дач за период выросла на 21%, до 850 тыс. рублей.

Чуть медленнее дорожали коттеджи (+15%) и таунхаусы (+13%). Сейчас цены на эти объекты в среднем составляют 10,5 и 9 млн рублей.

Между тем спрос на покупку недвижимости за пределами города за год заметно снизился. Интерес россиян к такому жилью упал на 24%. В то же время фиксируется рост спроса на аренду. Согласно исследованию, за год россияне стали на 82% чаще интересоваться долгосрочной арендой коттеджей, на 7% — таунхаусов, на 5% — домов. Сократился интерес только в сегменте дач (-6%). При этом арендные ставки за это время практически не изменились.

До этого «Газета.Ru» выяснила, где в России самое доступное жилье. В лидерах оказался Воронеж.

Ранее стал известен новый владелец дачи Сталина в Подмосковье.