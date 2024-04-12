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Проект Сбера по финансовой грамотности одержал победу в конкурсе Минфина

Портал СберСова стал победителем всероссийского конкурса «ФинЗОЖ эксперт»

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Просветительский портал по финансовой грамотности СберСова стал победителем всероссийского конкурса «ФинЗОЖ эксперт», организованного Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Награду в номинации «Лучший просветительский проект для взрослой аудитории» представителю Сбера вручил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников на выставке «Россия».

Проект СберСова рассказывает о том, как управлять деньгами, и знакомит россиян с полезными финансовыми инструментами. На сайте публикуются статьи, видео, подкасты и курсы для тех, кто хочет разобраться в финансовых темах.

Проект поддерживает стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, входит в ESG-стратегию Сбера и соответствует методическим рекомендациям Банка России и единой рамке компетенций по финансовой грамотности.

Всероссийский конкурс «ФинЗОЖ эксперт — лучшие образовательно-просветительские инициативы в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры» проводится с 2021 года при поддержке Минфина РФ. Его задача — выявление и популяризация лучших практик в области повышения финансовой культуры. В конкурсе участвуют авторы образовательно-просветительских инициатив в сфере финансовой грамотности.

В 2023 году на конкурс было подано более 300 заявок из 30 регионов России. 7 проектов были отмечены жюри.

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