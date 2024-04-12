Цена нефти марки Brent превысила $92 за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила $92 за баррель – впервые с 23 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи на 16:41 мск, цена Brent росла на 2,1% и достигла $92,1 за баррель.

Отмечается, что к 16:53 мск Brent уже торговалась на уровне $91,63 (+1,59%). При этом майский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 1,83%, до $87,2 за баррель.

Накануне аналитик объяснил, почему российская нефть Urals продается значительно выше потолка. По последним данным, Urals торгуется примерно по $75 за баррель при отгрузке из портов на Балтийском и Черном морях на фоне установленного Евросоюзом и G7 потолке цен в $60 за баррель.

В марте стоимость нефти Brent обновила максимум с ноября прошлого года. Тогда показатель поднялся до $86 за баррель.

Ранее ОПЕК подтвердила прогноз по росту мирового спроса на нефть.