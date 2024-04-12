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В России стали продавать меньше западных лекарств

«Ъ»: зарубежные фармкомпании стали продавать в России меньше лекарств

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Западные компании стали продавать значительно меньше лекарств в России, хотя фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции, пишет «Коммерсантъ».

За последние два года американская MSD сократила список поставляемых в РФ препаратов на четверть. Регистрацию новых лекарств в стране компания и вовсе прекратила. В результате ее выручка сократилась на 37%, до 8,7 млрд рублей.

Доходы Johnson & Johnson от продажи лекарств в России за последнее время упали на 10,8%, до 68,9 млрд рублей. Выручка AbbVie сократилась до 9,4 млрд рублей (-19,1%), GSK — до 16 млрд рублей (-14%), Roche — до 29 млрд рублей (-6,1%).

Между тем экспорт лекарств в Россию значительно нарастила Индия. В 2023 году азиатская страна увеличила поставки в РФ на 2,9%, до 293,9 млн упаковок и стала абсолютным лидером по этому показателю. Второе место заняла Германия с 238,7 млн упаковок (-19,2%). В топ-5 экспортеров препаратов в Россию также вошли Франция (+7,6%), Венгрия (+11,6%) и Белоруссия (+6,9%).

Ранее в России оценили риски дефицита импортных ветпрепаратов.

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