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Россияне не останутся без гречки, пообещали в Минсельхозе

Минсельхоз: производство и цены на гречку находятся под контролем

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Depositphotos

Ситуация с производством и ценами на социально значимые продукты в России, включая гречку, находится под контролем, рассказали «Российской газете» в Минсельхозе РФ.

Планируется, что посевная площадь гречихи в 2024 году составит более 1,2 млн га, что соответствует уровню прошлого года (1,29 га). В 2023-м урожай гречихи стал одним из лучших в истории РФ, а производство крупы достигло нового рекорда в 542 тыс. тонн, напомнили в министерстве.

Сейчас предложение гречневой крупы в стране превышает спрос, отметила замглавы Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. По ее словам, в последнее время некоторые российские заводы даже начали приостанавливать выпуск этого продукта.

Отпускные цены производителей гречки с начала сезона (сентябрь) к концу марта сократились более чем на треть — с 42,5 тыс. рублей до 26,8 тыс. рублей. Розничные цены за год упали с 97,1 рубля до 84,6 рубля за килограмм крупы.

До этого отраслевые эксперты предрекли рост стоимости гречки до 140 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как правильно сварить гречку, чтобы она была рассыпчатой.

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