Россиян предупредили об ужесточении требований при переводах за рубеж

Ужесточение требований к переводам за рубеж уже коснулось россиян. Иностранные банки, в том числе из дружественных стран, будут повышать требования к гражданам РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов, комментируя заявление главы ВТБ Андрея Костина об отказах кредитных организаций из дружественных стран проводить платежи, связанные с Россией.

«Счета физических лиц также используются некоторыми коммерческими структурами для обхода санкционных заграждений, таким путем переводятся относительно небольшие суммы. Поэтому контроль за переводами физических лиц очевидно станет еще более жестким. Соответственно, непредсказуемые задержки платежей станут еще более частыми», — отметил Аитов.

По его словам, второй неприятный момент связан с недавним введением адресных санкций в отношении платежной системы «Мир». Новые санкционные ограничения уже отпугнули банки и целые страны, уточнил Аитов. Он добавил, что абсолютное большинство россиян, «которые живут от зарплаты до зарплаты и путешествуют в отпуск по нашей стране», санкции и проблемы банкиров абсолютно не затронут. Тем, кто едет за границу, эксперт посоветовал возить наличную валюту. По его мнению, давление недоброжелателей будет нарастать, и ждать послаблений не стоит.

Банки дружественных стран стали гораздо чаще отказывать в проведении платежей, связанных с Россией, рассказал 11 апреля Костин. Теперь за границей не хотят иметь дел даже с банками, которые не попали под санкции. «Как только товар идет в Россию или от нас, загорается «стоп» независимо от лояльности конкретного банка или юрисдикции, санкционного статуса российского участника сделки», — посетовал Костин.

Ранее финансист рассказал, как российские компании обходят ограничения в платежах за рубежом.