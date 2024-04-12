Стал известен новый владелец дачи Сталина в Подмосковье

Пришедшую в упадок подмосковную усадьбу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» приобрел фонд «Стратегическое развитие», принадлежащий Роману Баталову — бизнесмену и зятю бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Об этом сообщает издание Baza.

Согласно выписке ЕГРН, владелец объекта сменился 8 апреля. Сумма сделки не разглашается. В последний раз дача выставлялась на торги в сентябре 2023 года за 403 млн рублей.

В последние годы за усадьбой никто не следил, объект стоял в запустении. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала на закрытой для посещения территории и рассказала, что осталось от места, где отдыхала партийная элита и лечились дети с тяжелыми заболеваниями. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

До этого была названа стоимость самого дорогого особняка под Москвой. Им стал частный дом в Одинцово площадью 3,3 тыс. «квадратов». Цена объекта составляет 5 млрд рублей.

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