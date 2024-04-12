Стало известно, как изменился объем торговли России с Китаем с начала года

Объем российско-китайской торговли по итогам первого квартала вырос на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $56,68 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Поставки из Китая в Россию за период выросли на 2,6%, до $24,43 млрд. В обратном направлении поток товаров увеличился на 7,3%, достигнув $32,25 млрд.

До этого сообщалось о проблемах РФ с оплатой поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, ноутбуков и другой аппаратуры из КНР. Китайские банки начали отклонять денежные переводы из России. Блокируются транзакции даже тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах.

За последние несколько месяцев банки даже дружественных стран значительно снизили количество сделок с Россией из-за опасения вторичных санкций. Как Россия может решить проблему — в материале «Газеты.Ru».

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