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Назван возраст самозанятых в России

Каждый второй опрошенный самозанятый в России моложе 39 лет

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Shutterstock

Более половины опрошенных самозанятых в России — 51% — находятся в возрасте 25-39 лет и предпочитают этот статус индивидуальному предпринимательству. Это следует из опроса платформы «Самозанятые.рф», результаты есть у «Газеты.Ru».

41% самозанятых 40-57 лет. Зумеры – молодые люди в возрасте 14-24 лет – составляют 5% опрошенных. И только 3% самозанятых старше 58 лет.

«Специальный налоговый режим становится все более привлекательным для молодежи, и это неудивительно. Миллениалы поколение людей, родившихся между началом 1980-х и серединой 1990-х годов. Они также известны как «Поколение Y» уже полностью вошедшее в рабочие отношения поколение, при этом очень диджитализированное, поэтому новые гибкие налоговые режимы и цифровые инструменты для них понятны и просты. Они ценят свободу выбора и гибкость в работе, а статус самозанятого позволяет им осуществлять свою профессиональную деятельность без лишних ограничений, из любой точки мира», – отметил CEO «Самозанятые.рф» Дмитрий Артюхов.

По его словам, тенденция отражает изменяющиеся предпочтения и образ жизни молодежи, которая все больше стремится к независимости и гибкости в карьерном планировании.

Платформа «Самозанятые.рф» в апреле 2024 года провела исследование рынка самозанятых и выяснила их предпочтение по налоговому режиму. В исследовании приняли участие 10 тыс. пользователей платформы.

Самозанятость позволяет платить 4% налога ежемесячно, если человек сотрудничает с физлицом, и 6% — с ИП или юрлицом. Отчетности как таковой нет — при оплате налога формируется чек за операцию. У самозанятых есть ограничение по доходу — 2,4 млн рублей в год. То есть в месяц человек должен получать не более 200 тыс. рублей, чтобы пользоваться этим налоговым режимом. Если доход больше, нужно перейти в другой фискальный статус — ИП (6% налога по упрощенной системе плюс декларация в налоговую ежегодно) или физлица (13% налога и отчетность по форме 3-НДФЛ раз в год).

Стать самозанятым можно в приложении ФНС «Мой налог» и там же уплачивать сборы.

Ранее россиянам назвали минусы самозанятости.

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