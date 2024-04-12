Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банки Китая начали блокировать платежи из России за электронику

«Коммерсантъ»: китайские банки начали блокировать платежи из РФ за электронику

close
100%
Depositphotos

Банки Китая начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, ноутбуков и другой аппаратуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

По словам собеседника издания, с конца марта китайские партнеры предупреждают российских производителей электроники, что оплата от юридических лиц из РФ не проходит через банки КНР. Причем блокируются транзакции даже тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах.

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — добавил источник.

Он также отметил, что прорабатываются альтернативные варианты проведения оплаты.

12 апреля сообщалось, что несколько крупнейших банков Китая ужесточили контроль над транзакциями из России. Для одобрения таких операций Bank of China (занимающий четвертое место по активам среди китайских банков) теперь запрашивает информацию о связях с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией.

1 апреля в ВТБ сообщили о растущем количестве отказов в платежах от банков дружественных России стран.

Ранее в Китае начали отказываться от украинской кукурузы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами