Банки Китая начали блокировать платежи из России за электронику

Банки Китая начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, ноутбуков и другой аппаратуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

По словам собеседника издания, с конца марта китайские партнеры предупреждают российских производителей электроники, что оплата от юридических лиц из РФ не проходит через банки КНР. Причем блокируются транзакции даже тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах.

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — добавил источник.

Он также отметил, что прорабатываются альтернативные варианты проведения оплаты.

12 апреля сообщалось, что несколько крупнейших банков Китая ужесточили контроль над транзакциями из России. Для одобрения таких операций Bank of China (занимающий четвертое место по активам среди китайских банков) теперь запрашивает информацию о связях с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией.

1 апреля в ВТБ сообщили о растущем количестве отказов в платежах от банков дружественных России стран.

Ранее в Китае начали отказываться от украинской кукурузы.