Российская «дочка» Google потребовала 10 млрд рублей от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В заявлении Таляровского утверждается, что решения и сделки по перечислению средств происходили на фоне досудебного разбирательства в судах РФ с медиахолдингом «Царьград», которые закончились присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки.

По мнению конкурсного управляющего, сделки являются недействительными, ведь их осуществили в преддверии банкротства «Гугла», а также были направлены на причинение вреда кредиторам.

До этого стало известно, что Московский городской суд оставил в силе постановление Таганского районного суда о назначении штрафа российскому подразделению Google в размере 4,6 млрд руб.

Ранее мошенники начали использовать популярный сервис Google для кражи денег у россиян.