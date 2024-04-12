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Российская «дочка» Google потребовала 10 млрд рублей от материнской компании

Обанкротившаяся «дочка» Google требует 10 млрд руб от материнской компании

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Depositphotos

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В заявлении Таляровского утверждается, что решения и сделки по перечислению средств происходили на фоне досудебного разбирательства в судах РФ с медиахолдингом «Царьград», которые закончились присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки.

По мнению конкурсного управляющего, сделки являются недействительными, ведь их осуществили в преддверии банкротства «Гугла», а также были направлены на причинение вреда кредиторам.

До этого стало известно, что Московский городской суд оставил в силе постановление Таганского районного суда о назначении штрафа российскому подразделению Google в размере 4,6 млрд руб.

Ранее мошенники начали использовать популярный сервис Google для кражи денег у россиян.

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