Банки Оренбуржья предоставляют бизнесу кредитные каникулы

Министр экономического развития, инвестиций туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все банки в Оренбургской области предоставляют бизнесу кредитные каникулы по упрощенному варианту на полгода.

«Все банки, которые на территории есть, предоставляют кредитные каникулы, притом мы в приоритете ставим упрощенный вариант таких кредитных каникул на полгода, что они приостанавливают все выплаты по кредитам», — сказал он.

Петухов добавил, что у бизнеса, особенно у тех предпринимателей, кто остался без имущества, остается много вопросов к банкам. В настоящее время местные предприниматели вынуждены платить банкам большие проценты. Министр отметил, что даже при объявлении кредитных каникул, многим необходимо будет брать новые кредиты, чтобы восстанавливаться.

До этого крупнейшие банки заявили, что окажут помощь пострадавшим от паводка.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.