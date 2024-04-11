Евродепутаты утвердили реформу газового рынка

Депутаты Европейского парламента утвердили реформу газового рынка ЕC. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти меры направлены на обеспечение энергоресурсов, которое было нарушено из-за <…> войны на Украине», — уточнили в сообщении.

Документ дает европейцам законную возможность отказаться от закупок газа в РФ, при возникновении «угрозы». Для вступления в силу реформу еще должен утвердить Совет ЕС.

До этого страны-экспортеры газа высказались против вмешательства ЕС в ценообразование. Евросоюз с февраля 2023 года ввел временный механизм корректировки цен на газ с плавающим ценовым потолком.

В начале марта стало известно, что Украина может согласиться на транзит российского газа, при условии, если об этом попросит Европа. Одновременно в Венгрии заявили, что не нуждаются в поставках газа через Украину.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.