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Россия и Турция обсудили вопросы доступа сельхозпродукции на мировые рынки

Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили доступ сельхозпродукции на мировые рынки

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин и турецкий посол в Москве Танжу Билгич на встрече в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Об итогах встречи сообщается на сайте МИД РФ.

«Обсуждались вопросы беспрепятственного доступа сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, в сообщении говорится, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. При этом ставился акцент на рассмотрении этой проблематики на площадках СБ и ГА ООН. Обе стороны согласились на необходимости срочного и повсеместного прекращения огня и наращивания гуманитарных усилий.

До этого сообщалось, что Турция подала заявку на участие в проекте создания новой Российской орбитальной станции (РОС).

Ранее в России отметили рост отказа платежей в дружественных странах.

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