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Россельхознадзор разрешил ввоз в страну сельхозпродукции из Гагаузии

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что получила разрешение на ввоз агропродукции в РФ

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул получила уведомление о снятии ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции на территорию РФ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельскохозяйственной продукции из Гагаузии на территорию РФ», — говорится в публикации.

При этом Гуцул опубликовала сканы соответствующего документа, согласно которому разрешение на ввоз сельскохозяйственной продукции получили производители из 26 населенных пунктов автономного территориального образования. Компании могли начать поставлять свои товары уже с 10 апреля под гарантии Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

Летом 2022 года советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Юлия Мелано сообщила о введении запрета на ввоз некоторых видов растительной продукции из 31 района Молдавии. Причиной послужили проблемы с качеством товаров.

Ранее в Гагаузии пообещали сделать все возможное для поддержания связей РФ и Молдавии.

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