Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Это финтифлюшки»: экономист раскритиковал шаги ЦБ по борьбе с бедностью в России

Экономист Беляев: есть только один эффективный метод по борьбе с бедностью

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Предложенные российским Центробанком шесть шагов по борьбе с бедностью не помогут добиться результата, убежден член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Единственным эффективным методом в этом направлении он назвал стимулирование внутреннего производства, которое влечет за собой появление новых рабочих мест с высокой оплатой труда.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала шесть мер для борьбы с бедностью в России. В их числе – снижение инфляции и закредитованности населения, борьба с мошенничеством, кредитные каникулы, повышение финансовой грамотности и другие. Однако решению проблемы бедности противоречит сама политика регулятора, заявил Беляев Общественной Службе Новостей.

«Действительно, у нас есть инфляция, но причина этой инфляции вовсе не такая, какой ее представляет Набиуллина, — заявил он. — И основная причина — не только у нас, так устроены современные рынки — это то, что крупные компании-монополии диктуют свои цены <…>».

Главной ошибкой ЦБ регулятор считает выбор не в пользу обуздания цен, а сдерживания денежного предложения за счет роста ключевой ставки. Это тормозит развитие экономики, не позволяя создавать новые рабочие места и повышать зарплаты, объяснил эксперт.

Предложенные меры на время помогут малоимущим россиянам, однако не решат проблему в корне, считает экономист. Он подчеркнул, что благосостояние россиян можно повысить только с помощью наращивания внутреннего производства, создания рабочих мест с высокими зарплатами. Все остальные решения – это «финтифлюшки», заключил Беляев.

Ранее была названа сумма, которая позволит вывести из бедности многодетные семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами