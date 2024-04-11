«Это финтифлюшки»: экономист раскритиковал шаги ЦБ по борьбе с бедностью в России

Предложенные российским Центробанком шесть шагов по борьбе с бедностью не помогут добиться результата, убежден член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Единственным эффективным методом в этом направлении он назвал стимулирование внутреннего производства, которое влечет за собой появление новых рабочих мест с высокой оплатой труда.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала шесть мер для борьбы с бедностью в России. В их числе – снижение инфляции и закредитованности населения, борьба с мошенничеством, кредитные каникулы, повышение финансовой грамотности и другие. Однако решению проблемы бедности противоречит сама политика регулятора, заявил Беляев Общественной Службе Новостей.

«Действительно, у нас есть инфляция, но причина этой инфляции вовсе не такая, какой ее представляет Набиуллина, — заявил он. — И основная причина — не только у нас, так устроены современные рынки — это то, что крупные компании-монополии диктуют свои цены <…>».

Главной ошибкой ЦБ регулятор считает выбор не в пользу обуздания цен, а сдерживания денежного предложения за счет роста ключевой ставки. Это тормозит развитие экономики, не позволяя создавать новые рабочие места и повышать зарплаты, объяснил эксперт.

Предложенные меры на время помогут малоимущим россиянам, однако не решат проблему в корне, считает экономист. Он подчеркнул, что благосостояние россиян можно повысить только с помощью наращивания внутреннего производства, создания рабочих мест с высокими зарплатами. Все остальные решения – это «финтифлюшки», заключил Беляев.

Ранее была названа сумма, которая позволит вывести из бедности многодетные семьи.