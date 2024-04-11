Эксперт предположил, сколько банков в РФ может прекратить работу в этому году

Согласно прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2024 году в России могут быть принудительно ликвидированы не более шести банков. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава агентства Марина Чекурова.

По словам Чекуровой, в текущем году с рынка могут уйти около 15 банков, из которых только пять-шесть будут ликвидированы принудительно. Все остальные случаи будут добровольными.

Эксперт отметила, что количество банков, лишившихся лицензий из-за нарушений, скорее всего, будет небольшим и коснется «совсем слабых банков с непонятной бизнес-моделью».

Чекурова подчеркнула, что текущий год не будет похож на период 2014-2016 годов, когда Центробанк в среднем отзывал по 90 лицензий. В 2017-2019 годах этот показатель снизился до 45 лицензий в год, а максимум за последние пять лет пришелся на 2021 год — 26 отзывов.

В качестве примеров последних отзывов лицензий Чекурова привела КИВИ банк, «Гефест» и «Стрелу», которые занимали 89-е, 336-е и 321-е места в российской банковской системе по величине активов.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за ужесточение наказаний для недобросовестных банков.

Ранее суд принял решение ликвидировать КИВИ банк.