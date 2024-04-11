Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предположил, сколько банков в РФ может прекратить работу в этому году

«Эксперт РА»: не более шести банков РФ могут быть ликвидированы в 2024 году

close
100%
Global Look Press

Согласно прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2024 году в России могут быть принудительно ликвидированы не более шести банков. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава агентства Марина Чекурова.

По словам Чекуровой, в текущем году с рынка могут уйти около 15 банков, из которых только пять-шесть будут ликвидированы принудительно. Все остальные случаи будут добровольными.

Эксперт отметила, что количество банков, лишившихся лицензий из-за нарушений, скорее всего, будет небольшим и коснется «совсем слабых банков с непонятной бизнес-моделью».

Чекурова подчеркнула, что текущий год не будет похож на период 2014-2016 годов, когда Центробанк в среднем отзывал по 90 лицензий. В 2017-2019 годах этот показатель снизился до 45 лицензий в год, а максимум за последние пять лет пришелся на 2021 год — 26 отзывов.

В качестве примеров последних отзывов лицензий Чекурова привела КИВИ банк, «Гефест» и «Стрелу», которые занимали 89-е, 336-е и 321-е места в российской банковской системе по величине активов.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за ужесточение наказаний для недобросовестных банков.

Ранее суд принял решение ликвидировать КИВИ банк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами