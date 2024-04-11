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Аналитик объяснил, почему российская нефть Urals продается значительно выше потолка

УК «Первая»: текущая цена Urals свидетельствует о неэффективности санкций

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AP

Цена российской экспортной нефти Urals выросла вместе с рынком, такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель аналитического отдела УК Первая Дмитрий Данилин.

Стоимость эталонной нефти Brent повышалась в первом квартале 2024 года, подогреваемая напряженностью на Ближнем Востоке. За предыдущий месяц цена топлива на бирже выросла с отметки около $82 до более $90 за баррель.

Российские энергоносители поддержали общемировую динамику. По последним данным, Urals торгуется примерно по $75 за баррель при отгрузке из портов на Балтийском и Черном морях при установленном ЕС и G7 потолке цен в $60 за баррель.

«Победило здравое ценообразование. Бессмысленно пытаться вырезать такого крупного игрока, как Россия. Рыночный механизм сам показывает, что контроль над такими санкциями неэффективный», — комментирует Данилин рост цены Urals.

До этого инвесторы оценили, что будет с ценами на нефтяные котировки в ближайшее время. Согласно прогнозу, энергоноситель продолжит дорожать еще как минимум месяц.

Ранее вице-премьер Александр Новак призвал нефтяников увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок.

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