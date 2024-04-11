Правительство расширило границы ТОР «Забайкалье» для роста сельхозпроизводства

Правительство России расширило границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В правительстве пояснили, что расширение границ ТОР будет способствовать реализации инвестиционного проекта по выращиванию пшеницы, рапса, льна, подсолнечника, овса и других сельскохозяйственных культур на новых площадях.

Площадь новых участков ТОР, расположенных в шести районах Забайкалья, составит 78,8 тысяч га. Предполагаемый объем частных инвестиций для их освоения — 580 млн рублей. При этом будет создано около 170 новых рабочих мест.

ТОР «Забайкалье» была создана в 2019 году. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

Год назад правительство уже расширяло границы ТОР «Забайкалье» для работы двух промышленных предприятий.

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