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Эксперт рассказала, почему бизнесу выгодно нанимать студентов без стажа

Экономист Даньшина: бизнесу выгодно нанимать молодых специалистов без опыта

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uwe umstatter/Global Look Press

Рынок найма молодеет, многие компании готовы трудоустраивать молодых специалистов без опыта работы. Об этом в беседе с РИАМО сообщила учредитель «Института развития бизнеса и стратегий» (ИРБиС) Варвара Даньшина. По ее словам, многие предприниматели считают устаревшим требование к кандидатам о наличии трудового стажа от года или 3-5 лет в релевантной должности.

«Во-первых, переучивать специалиста с опытом работы гораздо дороже, чем если бы он пришел с «нулевым» стажем. Предприниматели и руководители принимают решения в большинстве случаев рационально, они считают деньги, которые компания потратит на переобучение. Сотрудника без опыта работы дешевле научить процессам в конкретной компании», — пояснила Даньшина.

Она добавила, что у вчерашних студентов нет ограничений и предрассудков, а также печального опыта в предыдущих компаниях. Они легко принимаются за дело, а для успеха большего иногда и не требуется, заключила эксперт.

Эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфенова до этого объяснила, как молодому специалисту вести себя на собеседовании. По ее словам, вчерашний студент должен показать работодателю, что он готов приносить пользу компании и учиться новому.

Перед встречей с работодателем она посоветовала детально ознакомиться с деятельностью компании.

Ранее карьерный консультант рассказала, как молодому специалисту заинтересовать работодателя.

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