Экономист оценил, как новые меры властей повлияют на стоимость бензина в России

Новые меры российских властей приведут к тому, что стоимость бензина на заправках в стране снизится на 1-2% по сравнению с текущим уровнем, до 54 рублей за литр. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Меры должны будут повлиять на снижение оптовых цен на бирже. Они очень волатильны, и снижение цен по разным группам нефтепродуктов может составить даже 10-15% к сегодняшним уровням. А вот на розничных ценах топлива на АЗС эти меры отразятся не слишком сильно, поскольку рост цен в рознице уже сдерживается демпфером, и сейчас цены растут не сильно», — прокомментировал Лобода.

По его прогнозам, розничные цены на бензин будут колебаться на уровне 54-55 рублей за литр почти все оставшееся первое полугодие как минимум.

11 апреля стало известно, что российский кабинет министров приступил к активному обсуждению новых способов и комплексов мер, призванных сдержать рост цен на бензин и дизель, особенно перед началом сезона высокого спроса на топливо. Об этом написало РБК со ссылкой на документ, который подготовлен по итогам совещания правительства у вице-премьера РФ Александра Новака. Заместитель председателя правительства порекомендовал вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) отказаться от практики покупки нефтепродуктов друг у друга на бирже. Вместо этого Новак призвал нефтяников перейти на другой вариант — заключать прямые договоры по ценам, которые складываются на торгах.

Ранее Минэкономразвития оценило цены на бензин в РФ.