В России задумались о сдерживании цен на бензин

Российский кабинет министров начал активное обсуждение новых способов и комплексов мер, которые позволят сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо, особенно в условиях старта сезона высокого спроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подготовленный по итогам совещания правительства у вице-премьера Александра Новака.

Согласно протоколу заседания от 2 апреля, заместитель председателя кабмина порекомендовал вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) отказаться от практики покупки нефтепродуктов друг у друга на бирже.

Вместо этого Новак призвал нефтяников перейти на другой вариант — заключать прямые договоры по ценам, которые складываются на торгах.

Сейчас крупнейшие производители в отрасли обязаны продавать на бирже 15% от произведенного бензина, а дизтоплива — 16%. Такие нормативы установлены на территории России.

Ожидается, что этих объемов будет достаточно для обеспечений топливом автозаправок (АЗС), которые работают независимо от крупнейших производителей. Согласно данным РБК, с помощью закупок у конкурентов нефтяники способны обходить эти требования по реализации топлива на торгах.

В начале апреля Минэнерго опубликовало комментарий, в котором заверило, что Россия располагает достаточными объемами производства и запасами бензина, которого хватит для всех водителей в стране даже в период повышенного спроса.

Ранее россиянам рассказали, как распознать недолив бензина на АЗС.