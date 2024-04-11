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Инвестстратег спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

Инвестстратег Бахтин: на будущей неделе доллар будет стоить до 93 рублей

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Алексей Никольский/РИА Новости

На следующей неделе курс доллара вернется ближе к отметке 93 рубля и может опускаться ниже, евро будет стоить около 100 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Эта оценка связана с тем, что американская валюта может ослабиться на мировом рынке после достижения максимумов года по индексу доллара DXY (выше 105 пунктов). Доллар резко усилился к другим валютам 10 апреля после выхода негативной статистики по инфляции в США. Курс доллара может подняться до 94 рублей — это локальная граница текущего ослабления рубля», — отметил инвестстратег.

Движение курса доллара к отметке 95 рублей и выше возможно только при резком ухудшении геополитического фона для РФ и/или дальнейшем укреплении самого доллара на мировой арене, предположил Бахтин. По его словам, резкое сокращение с 7 апреля объема чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ снизило потенциал рубля к укреплению, но высокие цены на нефть, установившиеся в марте, с временным лагом могут поддерживать рубль.

Бахтин добавил, что со следующей недели экспортеры могут начать продавать дополнительные объемы валюты, чтобы аккумулировать рубли под апрельские налоговые платежи. Препятствует развитию девальвации и высокая ключевая ставка, подытожил эксперт.

По данным Мосбиржи на 11:04 мск, доллар стоит, евро — 93,72 рубля, евро — 100,88 рубля.

Ранее аналитик не исключил доллар по 94 рубля в апреле.

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