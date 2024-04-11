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Экономист рассказала, что будет с ценами на импортные одежду и обувь в России

Экономист Баринова не ждет падения цен на одежду и обувь из Армении и Казахстана

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россиянам не стоит ждать снижения цен на импортные одежду и обувь в 2024 году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала заведующая Лабораторией исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова, комментируя рост поставок обуви из Армении, Казахстана, Киргизии, США и Сербии в Россию с докризисного 2021 года.

«Снижения цен в текущей ситуации я бы ждать не стала. И, конечно, на данном этапе Армения и Киргизия не смогут заменить ушедшие (в основном европейские) бренды. Нужно учитывать, что в мире моды значение имеет не только качество товаров, но и дизайн. Огромную роль также играет сам бренд», — прокомментировала экономист.

По данным РИА Новости, вышеуказанные страны в разы нарастили экспорт обуви в Россию с 2021 года, а самыми крупными поставщиками обуви россиянам по итогам прошлого года стали Турция, Китай и Италия.

Компания «Новая мода», которая развивает в РФ магазины Maag, Ecru, Vilet и Dub на месте ушедших брендов испанской группы Inditex, по итогам прошлого года получила чистый убыток сумме 5,4 млрд рублей по сравнению с 3,9 млрд рублей прибыли годом ранее.

Ранее российские текстильщики высказались об уходе Chanel из страны.

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