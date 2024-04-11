Стало известно, как сэкономить на аренде квартиры в Москве

Период со второй половины апреля до конца мая можно назвать наиболее удачным для аренды квартиры в Москве на долгий срок, поделились с «Газетой.Ru» в «Яндекс Аренде».

«Ближе к майским праздникам и до июля можно ожидать традиционное снижение спроса, благодаря чему рост стоимости аренды жилья замедлится. Возможно, собственники будут готовы пойти на снижение ставок, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков», — отметили аналитики.

За последние полгода средняя цена долгосрочной аренды жилья в Москве снизилась на 10%, до 80 тыс. рублей в месяц. Сейчас собственники готовы сдавать квартиры в аренду в среднем за 60 тыс. рублей в месяц за студию или «однушку». Доля предложения в этом сегменте весной выросла до 34% против 27% осенью. Снять «двушку» или «трешку» в столице сейчас можно в среднем за 100 тыс. рублей в месяц.

До этого «Газета.Ru» выяснила, зачем граждане РФ скупают недвижимость в Таиланде. Одна из причин — допдоход. Доходность от аренды в азиатской стране одна из самых высоких и составляет порядка 8-10% в год.

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