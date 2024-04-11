Стало известно, сколько россияне готовы потратить на полет в космос

Почти три четверти (73%) россиян в возрасте 18-65 лет хотели бы побывать в космосе в роли туристов. К таким результатам пришли аналитики «Почта Банка», проведя исследование перед Днем космонавтики, копия есть у «Газеты.Ru».

При этом более половины (58%) из них никогда ранее не мечтали о профессии космонавта.

Половина опрошенных заявили, что отправились бы в космический полет вне зависимости от стоимости билета, при наличии необходимых средств. 21% готовы потратить до 100 тыс. рублей, 14% — до 500 тыс. рублей, а 3% даже свыше 1 млн рублей. Лишь 12% согласились бы полететь бесплатно.

Главной причиной отправиться в космос респонденты назвали возможность взглянуть на Землю с орбиты (47%). Также опрошенные хотели бы испытать себя (28%), убедиться в отсутствии внеземной жизни (14%) и сделать селфи (11%).

Наибольший интерес вызывают у россиян туристические полеты на Луну (28%), Международную космическую станцию (23%) и Марс (21%). Кроме того, 27% хотели бы просто посетить космодром Байконур, причем треть из них готова на это взять кредит.

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