Россиянам рассказали о рисках покупки долей в квартире

Спрос россиян на покупку долей в квартире в 2024 году вырос в четыре раза. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Ирина Нигматуллина. Она назвала два риска таких сделок.

По ее словам, сделки в складчину совершают те, кто планирует заработать на квартире, сдавать ее или перепродавать, то есть извлекать прибыль.

«Если цель покупки квартиры — бизнес и перепродажа, покупателям можно оформить ИП. Дело в том, что налог при продаже будет ниже, чем у физлиц (6% вместо 13%). В то же время первый и самый очевидный риск при покупке доли в квартире — вероятность конфликта с партнером по сделке», — отметила Нигматуллина.

По ее словам, перед сделкой нужно убедиться в надежности человека, с которым предполагается совместная покупка, и если встанет вопрос о выкупе доли одной из сторон, вторая наверняка захочет продать долю дороже, а первая — выкупить дешевле. Все варианты сделок с квартирой лучше оговорить с партнером заранее и зафиксировать, какая доля имущества кому из участников принадлежит, уточнила юрист.

«В моей практике была ситуация, когда семья хотела приобрести на жилищный сертификат трехкомнатную квартиру. Его не хватило, и жилплощадь купили в складчину с дядей — его сертификат был на аналогичную сумму. Через год, когда родственники решили разъехаться, у них возникли проблемы: каждая сторона хотела получить бо́льшую площадь», — привела пример эксперт.

По ее словам, в договоре о покупке квартиры несколькими владельцами нужно четко указать, кто и за какую цену будет покупать свою долю, а также все условия выхода из сделки: как будет рассчитываться стоимость каждой доли.

Второй риск — это супруги партнеров по сделке: при покупке собственности муж или жена получают право на нее. Если возникнет ссора, то супруг может не дать согласие на отчуждение собственности и все договоренности партнеров разрушатся, значит, имеет смысл заранее оформить согласие супругов на планируемые сделки с недвижимостью, посоветовала Нигматуллина.

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