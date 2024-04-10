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Главный редактор «Ленты.ру» Тодоров назначен продюсером по документальному контенту Okko

Владимир Тодоров стал продюсером по документальному контенту Okko

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Пресс-служба Rambler&Co

Продюсером по документальному контенту Okko назначен Владимир Тодоров, сообщает пресс-служба компании. Он совместит работу на этой позиции с должностями главного редактора «Ленты.ру» и директора по развитию медиа Rambler&Co.

Отмечается, что его ближайшими проектами станут многосерийный документальный фильм про криминальный мир 90-х, дополняющий художественный сериал Юрия Быкова «Лихие», и документальный фильм про кибербезопасность.

По мнению Тодорова, документальные проекты Okko должны быть не менее интересны зрителям, чем художественные фильмы и сериалы. Он считает, что для этого им потребуется выдерживать очень серьезную конкуренцию по сторителлингу и драматургии, а также динамике, визуальной составляющей и глубине проработки

«В каждом проекте наша задача — в буквальном смысле изобрести новый смысловой и визуальный язык. Как и через что мы рассказываем историю, какие изобразительные приемы используем, как работаем с архивами и героями. И тут нам, конечно, не обойтись без самых необычных и экспериментальных приемов: от нелинейного повествования, художественных реконструкций и моушен-графики до активного использования ИИ-инструментов», — сказал продюсер по документальному контенту Okko.

Он отметил, что все это будет использовано для того, чтобы каждый документальный проект Okko становился актуальным событием для аудитории.

По словам генерального продюсера Okko Гавриила Гордеева, пользователи онлайн-кинотеатров больше всего ценят оригинальный контент. Он подчеркнул, что у зрителей есть запрос на расширение кругозора и получение новых знаний через просмотр.

«Документальный контент здесь выступает полезным развлечением, которое передает опыт и обучает. Кроме того, документальный контент может дополнять художественный, позволяя зрителям больше узнать о вселенной произведений», — сказал он.

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