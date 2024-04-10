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Названы сроки рассмотрения многомиллионного иска «Газпрома» к Orlen и Europol Gaz

Суд Петербурга вернется к иску «Газпрома» к Orlen и Europol Gaz на $935 млн 4 сентября

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение иска «Газпрома» к польской газовой компании Europol Gaz, польскому нефтяному концерну Orlen и британской аудиторской фирме Ernst and Young на 4 сентября. Об этом свидетельствуют материалы судебной картотеки.

«Информация о принятом судебном акте — об отложении судебного разбирательства», — указывается в карточке дела.

Согласно материалам дела, общая сумма иска составляет порядка $935 млн

Прения по делу назначены на 4 сентября, в 9:00 по московскому времени. Причина переноса слушаний пока не раскрывается.

Перед этим российский экспортер природного газа »Газпром экспорт» (дочернее предприятие «Газпрома») запросил арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить компании европейской газовому оператору BBL Company V.O.F. продолжать спорт в Нидерландском арбитражном институте.

Ранее «Газпром экспорт» решил судиться с «дочкой» германской Uniper.

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