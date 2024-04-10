В «Ростехе» оценили наличие у России сырья для производства вооружения

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что у России нет и не будет дефицита стратегического сырья для производства танков, пушек, самолетов и иного вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Не испытываем проблем со стратегическим сырьем, из которого делают танки, самолеты, гаубицы, автоматы и так далее. И таких проблем не предвидится в будущем», — сказал Евтушенко на выставке «Россия» на пленарной сессии «Недропользование для стабильного будущего: эпоха возрождения».

Он также поблагодарил отечественные организации недропользования за их слаженные действия.

До этого стало известно, что в этом году предприятия «Ростеха» начали производить порох для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, — комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох из растительного сырья не уступает традиционному.

Ранее входящая в «Ростех» компания предложила дружественным странам помощь в создании подразделений ВДВ.