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В России может увеличиться производство бензина

Reuters: в РФ могут снизить требования к качеству произведенного бензина

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Правительство России изучает возможность ослабления экологических стандартов для производства бензина в стране. Об этом пишет агентство Reuters .

Это позволит нарастить выпуск топлива на 10% от текущего уровня, отмечает агентство.

Изменение требований даст возможность удовлетворить сезонный спрос на бензин, если работающие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) окажутся не в состоянии производить необходимое количество качественного топлива.

С 2016 года в России запрещен выпуск бензина класса ниже «Евро-5». Снизить планку можно за счет изменения уровня некоторых присадок и этанола, при этом содержание серы решено не менять.

Нововведение, в первую очередь, должно позволить нарастить производство на устаревших НПЗ, которые меньше зависят от западного оборудования, в частности на Орском и Ангарском заводах.

Сложности с производством топлива в России связаны с вынужденными ремонтами из-за аварий и атак беспилотников. По оценке издания, из строя выведены 14% мощностей российских НПЗ.

С 1 марта власти РФ запретили экспорт бензина, за исключением поставок по межгосударственным контрактам.

Ранее эксперты оценили доступность бензина по регионам России.

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