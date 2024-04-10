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Новак поручил нефтяникам увеличить поставки бензина и дизеля на рынок РФ

Новак поручил нефтяникам увеличить поставки бензина на рынок РФ и на биржу

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Александр Астафьев/РИА Новости

Нефтяным компаниям поручили увеличить поставки бензина и дизтоплива на российский рынок и на биржевые торги. Соответствующее распоряжение сделал вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

«Новак поручил нефтяным компаниям <...> загружать мощности НПЗ, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что морской экспорт российской нефти вырос до максимума с мая 2023 года.

Среднесуточный морской экспорт российской нефти в марте составил порядка 3,8 млн баррелей (+5% год к году). Показатель стал максимальным с мая 2023 года, когда значение составляло более 3,9 млн баррелей в сутки.

Мартовский рост носит во многом вынужденный характер, отмечают эксперты. России пришлось в срочном порядке наращивать продажи нефти после зимней просадки, которая произошла из-за аварий на установках нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пояснили они.

Ранее в «Газпром нефти» спрогнозировали мировые цены на нефть в 2024 году.

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