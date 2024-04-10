В «Просвещении» не получили официальных документов о возбуждении дела ФАС

Издательству «Просвещение» известно о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела, однако официальных документов пока не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательств.

«Материалы будут изучены самым внимательным образом, как только поступят в наш адрес», — сказано в сообщении «Просвещения».

До этого стало известно, что ФАС России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Служба выявила признаки установления монопольно высоких цен на учебники по русскому языку, истории и биологии.

9 апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам. Поводом для предупреждения стали поступившие в два предшествующие года массовые обращения граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.

4 апреля Федеральная антимонопольная служба запросила у Apple детальное обоснование своей позиции относительно доступа российских платежных систем к технологии бесконтактной оплаты в операционной системе iOS.

Ранее в России предложили показывать покупателям наценку на продукты в магазинах.