Китай разрабатывает собственный индекс цен на природный газ

Крупнейшая в Китае государственная газопроводная компания China Oil & Gas Pipeline Network Corp. (PipeChina) работает над созданием собственного национального индекса цен на природный газ. Об этом пишет Bloomberg .

Это связано с тем, что Китай, будучи крупнейшим импортером этого вида топлива в мире, стремится усилить свое влияние на глобальные цены, отмечает издание.

Китайские импортеры обычно покупают газ по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти, или на спотовом рынке, ориентируясь на азиатский ценовой ориентир Japan Korea Marker для сжиженного природного газа, который ежедневно публикует S&P Global Platts. Но Китай хочет иметь свой индекс цен, который бы лучше отражал изменения в собственном спросе и предложении, уточнило агентство.

Китай давно пытается использовать свой крупный объем закупок для влияния на глобальные цены на товары, с разной степенью успеха. Запущенный в 2018 году в Шанхае фьючерсный контракт на нефть за юани пока так и не стал заметным игроком на рынке, в основном следуя за международными ориентирами. Контракты на металлы в Шанхае, возможно, оказывают большее влияние, но в целом мировые трейдеры по-прежнему ориентируются на лондонские индексы.

До этого на Западе рост стоимости сырья назвали полезным для экономики.

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