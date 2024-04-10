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В Сбере предложили решение проблемы подготовки кадров в сфере информационной безопасности

В Сбере разработали курс по информационной безопасности для преподавателей вузов

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Пресс-служба Сбера

Ключевыми проблемами при подготовке кадров в информационной безопасности сегодня являются недостаточный уровень квалификации преподавателей в этой узкой отрасли, а также несоответствие содержания существующих образовательных программ тому, что молодым специалистам приходится реализовывать на практике. Об этом на встрече с ректорами вузов Москвы и Московской области, состоявшейся в центре по обеспечению информационной безопасности Сбера (Security Operation Center), заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По мнению Станислава Кузнецова, необходимо вырабатывать новые структурные подходы к формированию учебных программ, повышать качество обучения, в том числе преподавателей вузов.

«Очень важно, что руководители ведущих профильных вузов сегодня понимают необходимость коренным образом менять систему подготовки кадров в сфере информационной безопасности. У Сбера есть огромный передовой опыт в этой сфере, и мы готовы им делиться», — сказал зампред правления Сбера.

Он сообщил, что компания разработала курс по информационной безопасности для преподавателей и может тиражировать его.

«Как один из крупнейших в стране работодателей, мы готовы пересмотреть профессиональные нормативы в области информационной безопасности, чтобы на основе этих обновленных документов можно было актуализировать и образовательные стандарты в этой области», — добавил Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что у Сбера уже есть порядка 15 соглашений с ведущими вузами страны, в рамках которых банк оказывает содействие в подготовке студентов, проводит стажировки. В подразделениях кибербезопасности банка на данный момент работает около 430 выпускников этих вузов.

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