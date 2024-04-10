Аналитик не исключил доллар по 94 рубля в апреле

Курс доллара в апреле может подняться до 94 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов, комментируя взлет американской валюты выше 93 рублей впервые с 25 марта.

По оценке Трифонова, большую часть месяца доллар будет стоить от 93 до 94 рублей.

«Апрель будет сложным месяцем для рубля: валютные покупки Минфина в рамках бюджетного правила почти полностью зеркалируют валютные продажи ЦБ. Минфин покупает валюты на 11,2 млрд рублей ежедневно, ЦБ — продает на 11,8 млрд, то есть чистые продажи составляют 600 млн рублей в день. Это сильно ниже уровня первого квартала», — пояснил аналитик.

Он добавил, что в апреле Россия сокращает нефтяной экспорт в рамках обязательств перед ОПЕК+, и курс рубля стабилизируется только во второй половине месяца на фоне увеличения валютных продаж экспортерами. Трифонов также ждет продления требований по обязательной продажи части валютной выручки еще на полгода (требование истекает 20 апреля — «Газета.Ru»). На фоне этой новости возможно краткосрочное укрепление рубля, уточнил Трифонов.

В пользу российской валюты продолжают играть высокие мировые цены на нефть, обусловленные геополитическими кризисами на Ближнем Востоке, поэтому ослабление курса рубля происходит плавно, заключил эксперт.

Курс доллара в 7:00 мск на торгах Мосбиржи 10 апреля поднялся до 93,0375 рубля. По данным Мосбиржи на 10:24 мск, доллар стоит 93,19 рубля. На закрытии торгов биржи 9 апреля американская валюта остановилась на уровне 93 рубля.

Ранее россиян предостерегли от покупки небольших сумм валюты.