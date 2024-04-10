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ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение»

ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» из-за цен на учебники

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления монопольно высоких цен на учебники по русскому языку, истории и биологии.

ФАС возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое грозит ему административным штрафом.

9 апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам. Поводом для предупреждения стали поступившие в два предшествующие года массовые обращения граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.

4 апреля ФАС потребовала у компании Apple прояснить позицию по ограничениям для бесконтактной оплаты на смартфонах.

3 апреля служба оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу.

Ранее в России предложили показывать покупателям наценку на продукты в магазинах.

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